Alec Baldwin não sabia que arma que matou Halyna Hutchins tinha munição

O ator Alec Baldwin, de 63 anos, não sabia que a arma que havia recebido de um assistente de direção estava com munição antes de disparar o tiro que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme “Rust”, nesta quinta-feira (21). As informações são da revista The Hollywood Reporter.

+ Marido de Halyna Hutchins diz que que Alec Baldwin está sendo ‘muito prestativo’

De acordo com a publicação, a informação de que ele não sabia que a arma estava carregada consta no mandado de busca da polícia do condado de Santa Fe, nos EUA. Hutchins foi atingida no peito e o diretor do filme, Joel Souza, que estava atrás dela, foi ferido.

O mandado foi emitido para que detetives investigassem o caso no local em que o acidente ocorreu, onde foram recolhidas outras armas e munições usadas no filme. O figurino característico do velho oeste, usado pelo ator nas filmagens, também foi recolhido.

Ainda de acordo com o Hollywood Reporter, também consta no documento da polícia que o assistente de direção que entregou a arma para Baldwin também não sabia que ela estava com munição.

Em seu Twitter, Baldwin comentou que a morte da diretora de fotografia foi “um trágico acidente” e que colabora com as investigações. “Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”, disse o ator.

Mattew Hutchins, marido de Halyna disse ao “Daily Mail” que conversou com o ator e ele está sendo muito prestativo. Antes disso, Hutchins se pronunciou para a “Insider” e afirmou que precisava de “tempo para entender” a tragédia.

Saiba mais