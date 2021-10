Alê Oliveira relembra brincadeira com Hulk e revela: ‘Pediu minha demissão’ Atacante do Atlético Mineiro teria pedido para que comentarista fosse demitido da emissora em que trabalhava

Em entrevista ao programa ‘Foi Mau’ nesta segunda-feira, o comentarista Alê Oliveira relembrou uma paródia que fez com o atacante Hulk em 2013, na primeira passagem do atleta pela Seleção Brasileira, e revelou que o jogador do Atlético Mineiro chegou a pedir sua demissão da emissora em que trabalhava.

– Quando ele estava jogando pela seleção na primeira passagem dele, eu fiz uma paródia com o tamanho da sua bunda, usando uma música da Rita Cadillac. Ele não gostou e pediu a minha demissão. Eu acho que o trecho “você tem que aceitar o incrível Hulk é titular”, talvez possa ter ferido ele mais do que falar sobre o tamanho- contou o comentarista.

O comentarista também afirmou que a maioria dos atletas que não gostam de suas piadas são os “ruins”.

– Os ruins, porque os bons eu brinco e eles dão risada, porque são bons e bem-sucedidos. Agora os ruins é provável que eles não gostem muito porque as críticas são mais fortes – contou Alê Oliveira.

