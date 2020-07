Aldo é visto como ‘azarão’ para disputa de título no UFC 251; Usman e Volkanovski são favoritos em duelos pelo cinturão Marcado para acontecer neste sábado (11), UFC 251 tem José Aldo como 'azarão' em disputa de título no peso-galo e Kamaru Usman e Alexander Volkanovski favoritos para os outros duelos pelo cinturão do card; veja os detalhes:

O card mais esperado do UFC em 2020 será realizado neste sábado (11), na estreia da “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi (EAU). A histórica edição 251 vai contar com três disputas de título e um card repleto de brasileiros. De acordo com o site Betboo, Kamaru Usman, Petr Yan e Alexander Volkanovski são vistos como favoritos.

Na luta principal do estrelado card, o campeão Usman (16-1) vai defender pela segunda vez o título dos meio-médios. O desafio inicial seria contra o brasileiro Gilbert Durinho, que testou positivo para Covid-19 e foi retirado do card. O nigeriano, agora, vai encarar Jorge Masvidal (35-13). Quem colocar 10 reais em Kamaru, vai receber, em caso de vitória, 14,44 reais. Do outro, “Gamebred” conquistou o cinturão de “lutador mais casca-grossa” e assumiu a luta há sete dias. Quem casar o mesmo valor no americano, vai ganhar, se a vitória acontecer, 28,50 reais.

O co-main event reserva uma disputa revanche pela coroa dos penas. Em dezembro do último ano, Volkanosvki (21-1) superou Max Holloway (21-5) e se tornou campeão da categoria. Quem colocar 10 reais na vitória de “The Great”, vai ganhar, em caso de triunfo, 14,80 reais. Já “Blessed”, que defendeu o cinturão contra José Aldo, Brian Ortega e Frankie Edgar, foi derrotado e recebeu do UFC a revanche imediata. Quem colocar o mesmo valor no havaiano, vai ganhar 27,50 reais, se o cinturão for recuperado.

José Aldo (28-6) e Petr Yan (14-1) lutam pelo cinturão vago dos galos, após Henry Cejudo anunciar aposentadoria do MMA no último mês de maio. O brasileiro já foi dominante nos penas e agora tenta o cinturão em uma nova categoria. Quem casar 10 reais no “Campeão do povo”, vai ganhar 28 reais, se a vitória acontecer. Já o russo é um dos nomes que mais vem crescendo dentro da divisão até 61kg. Quem colocar o mesmo valor em Yan, terá um retorno de 14,50 reais, se a vitória for confirmada.

CARD COMPLETO:

UFC 251

Ilha de Yas, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 11 de julho de 2020

Card principal (23h, de Brasília)

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Jorge Mavidal

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-galo: Petr Yan x José Aldo

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-mosca: Amanda Ribas x Paige VanZant

Card preliminar (19h, de Brasília)

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Jiri Prochazka

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Muslim Salikhov

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Danny Henry

Peso-leve: Léo Santos x Roman Bogatov

Peso-pesado: Marcin Tybura x Alexander Romanov

Peso-mosca: Raulian Paiva x Zhalgas Zhumagulov

Peso-galo: Karol Rosa x Vanessa Melo

Peso-galo: Martin Day x Davey Grant

