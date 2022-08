Alcymar Monteiro humilha banda durante show e músicos se demitem: ‘O artista sou eu’

Da Redação 10/08/2022 - 11:00 Compartilhe

O cantor Alcymar Monteiro viralizou nas redes sociais por protagonizar um momento tenso durante um show no fim de semana. Em vídeo que circula nas redes sociais, o astro do forró perdeu a cabeça ao falar com a própria banda que o acompanhava. Ele se dirige de maneira bastante grosseira aos músicos.

“Aqui quem tem que aparecer sou eu! 36 anos de luta. Eu dou essas broncas porque senão isso aqui vira bagunça”, completando: “O artista sou eu, ou não sou?”.

Alcymar ainda completa: “Quem quiser fazer concerto, faça em outro canto, aqui é forró simples pro povo”. O momento foi tão tenso que parte da banda pediu demissão após o ocorrido. Nas redes sociais, Elexsandro Sandro Trombomba, que fazia parte da equipe, revelou:

“É como nesta foto, juntos e unidos, que vinhemos comunicar nosso desligamento da Banda Forroteria”, explicando: “É com humildade, ensinamentos que nossos pais nos deu, dignidade, respeito ao próximo e profissionalismo. Saímos com a consciência limpa, de cabeça erguida, fortes como sempre, para seguirmos nossos rumos, em busca de nossos sonhos”.

O cantor também se posicionou, pedindo desculpas pela situação desconfortável. “A nossa banda é uma banda maravilhosa e tem músico que faz dela e que toca comigo há mais de 30 anos. Eu peço desculpas pelo que houve, não faz parte do meu eu, da minha personalidade”, diz em vídeo nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)