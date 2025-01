Álcool adulterado deixa mais de 30 mortos na Turquia

Trinta e três pessoas morreram desde a última segunda-feira em Istambul e outras 48 foram internadas após ingerirem álcool adulterado, anunciou nesta quinta-feira (16) a agência de notícias estatal Anadolu.

O balanço anterior era de 23 mortos. Suspeita-se de que as vítimas tenham ingerido álcool adulterado com metanol, um composto industrial diferente do etanol.

Quatro pessoas suspeitas de terem vendido álcool adulterado foram presas por homicídio doloso, informou o governo de Istambul, onde foram confiscadas desde 1º de janeiro 29 toneladas de álcool adulterado. Mais de 60 empresas que vendiam o produto falsificado ou contrabandeado tiveram sua licença cassada.

Os donos de lojas especializadas acusam o governo de ser o responsável pelas mortes, devido ao aumento de impostos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, um muçulmano acusado de querer islamizar a sociedade, é um crítico frequente do consumo de álcool e tabaco.