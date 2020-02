Alcolumbre: reunião de líderes sobre vetos ao orçamento impositivo foi cancelada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a reunião com líderes partidários que discutiria os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que obriga o governo a pagar todas as emendas parlamentares indicadas neste ano. O encontro estava agendado para esta terça-feira, 18, às 10h.

Na semana passada, a análise dos vetos em sessão do Congresso foi adiada após uma tentativa de acordo entre os presidentes da Câmara e do Senado com o Planalto. O governo prometeu enviar um novo projeto de lei para recuperar o controle de R$ 11 bilhões dos R$ 46 bilhões em emendas parlamentares.

Como o projeto do governo ainda não foi apresentado, Alcolumbre anunciou o cancelamento da reunião. “O parlamento aguarda do governo o envio do PLN referente aos dispositivos vetados da LDO 2020”, escreveu o presidente do Senado nas redes sociais e em nota enviada à imprensa.

Deputados e senadores ainda não entraram em acordo sobre os vetos. Além da falta do novo projeto, parte dos parlamentares defende derrubar todos os vetos de Bolsonaro à proposta e assumir o controle das emendas, inclusive com prazos para o governo pagar e previsão de punição para o Executivo. No Senado, porém, uma ala defende manter os vetos e garantir ao Planalto o controle da execução orçamentária.