Alcolumbre: Previdência está encaminhada e deve ir a plenário na terça-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que o relatório da reforma da Previdência será votado terça-feira de manhã na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguirá para o plenário às 16h, horário de início da votação da ordem do dia. Segundo Alcolumbre, essa será a única pauta no plenário nesta terça-feira, 1º de outubro.

“Deve ser o único item da pauta por conta desse acordo do calendário que construímos com os senadores e senadoras, com os líderes partidários e dos blocos, com o interesse de uma vez por todas votarmos essa matéria que vai equilibrar as contas públicas e dar tranquilidade às próximas gerações”, disse após visita à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Alcolumbre voltou a reafirmar o compromisso de votar a matéria em segundo turno no plenário na primeira quinzena de outubro, prevendo que isso possa ocorrer na terça-feira ou quarta-feira da semana que vem.

O presidente do Senado se mostrou otimista quanto à aprovação do texto. “Tenho a compreensão de que há com certeza uma folga razoável em torno do limite de votos necessários para aprovação de uma Emenda Constitucional, que é nesse caso de 49 senadores. Eu acho que a gente pode ter 60 votos, 62, 63 votos, porque há um sentimento dos senadores em aprovar essa matéria, que é importante para o Brasil”, disse.