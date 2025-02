Alcolumbre: precisamos reconstruir pontes e lembrar que adversários são parceiros no debate

Candidato à presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou neste sábado, 01, que é preciso reconstruir pontes e lembrar que adversários são parceiros no debate democrático. Segundo ele, todos anseiam pela “absoluta pacificação”. Na avaliação de Alcolumbre, que deve ser confirmado hoje o próximo presidente do Senado, o Brasil ainda enfrenta ecos de intolerância e radicalização.

“Vivemos momento em que muitos trocaram a conversa pela ofensa, a fala pelo grito, o debate saudável pela discórdia. Mas simplesmente repetir o que nos trouxe até não nos levará ao futuro. O Brasil ainda enfrenta os ecos da intolerância e radicalização”, disse Alcolumbre da tribuna em discurso aos colegas que se reúnem para escolher o próximo presidente do Senado.

O senador afirmou também buscará resgatar a “cordialidade” com o objetivo de desenvolver o Brasil. “É essa pergunta que mais importante responder, a pergunta que devemos nos fazer todos os dias, como podemos facilitar a vida das pessoas, o que podemos fazer para povo viver mais feliz, acredito que minha experiência de quem foi timoneiro na tempestade me credencia a esse novo desafio”, disse o candidato, que no discurso relembrou ainda propostas aprovadas durante sua primeira presidência no Senado, como o Auxílio Emergencial na pandemia, o marco do saneamento e a reforma da Previdência.