Alcolumbre: Parlamento tem que apoiar propostas que trouxerem bem-estar à sociedade

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) afirmou que a “agenda que venceu eleição foi a do atual presidente Lula” durante entrevista ao Estúdio i, da Globonews, neste sábado, 1º. “Não podemos deixar debate eleitoral contaminar agenda legislativa”, disse, repetindo fala de mais cedo, quando declarou que ajudará a agenda do governo Lula no que couber, “com direito de concordar ou discordar”.

Para o senador, deve-se buscar um caminho de conciliação em meio a um momento histórico de polarização nacional. Ele ressaltou que a aliança que o elegeu é ampla e maior do que a que o elegeu em 2019 – 73 votos agora contra 42 votos da sua primeira eleição. Ele disse ser um político de centro, que busca “consenso”.

“Parlamento tem que apoiar propostas que trouxerem bem-estar à sociedade. Vamos buscar tomada de decisão que for de interesse do coletivo”, afirmou.