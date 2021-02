Alcolumbre negocia indicar líder do PSD no Senado para ministério

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ex-presidente do Senado, negocia com o presidente Jair Bolsonaro a indicação do senador Nelsinho Trad (MS), líder do PSD, para o Ministério da Integração Regional. As informações são da Folha de S. Paulo.

A negociação é fruto da vitória do seu aliado, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o comando do Congresso, e que teve apoio do Palácio do Planalto. Alcolumbre deve ocupar o cargo de presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), um dos mais importantes no Senado.

O Ministério da Integração Regional é ocupado atualmente por Rogério Marinho, que não deve deixar o governo se a troca se confirmar, já que teve um papel importante na melhora de popularidade do presidente no Nordeste.

