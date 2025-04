Alcolumbre mira derrubar Silveira do MME e faz acusação de corrupção

Durante um almoço realizado nesta semana em Brasília, o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) criticou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) e insinuou que o chefe da pasta seria suspeito de corrupção – sem citar as questões, especificamente. As informações são da Folha de S. Paulo.

Alcolumbre teria almoçado na terça-feira, 8, com integrantes do governo e do União Brasil que incluiu a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT). O almoço ocorreu na residência de Antonio Rueda, dirigente nacional do partido.

Conforme relatos de cinco pessoas com conhecimento direto ou indireto da conversa, Alcolumbre teria insinuado o envolvimento de Silveira em casos de corrupção, mas sem detalhar as acusações.

A discussão ganhou força em meio às repercussões da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Juscelino Filho (União Brasil), acusado de envolvimento com práticas ilícitas relacionadas a emendas parlamentares.

Sua saída do Ministério das Comunicações acabou sendo o principal tema do encontro, embora o foco inicial fosse avaliar o espaço do partido na estrutura do governo. Juscelino, após sair, deu lugar ao deputado Pedro Lucas Fernandes, líder do União Brasil na Câmara e nome bancado por Alcolumbre.

Rusga entre Alcolumbre e Silveira não seria novidade

Interlocutores afirmam que esta não seria a primeira vez que Alcolumbre expõe críticas ao titular de Minas e Energia. Nas semanas anteriores, o senador já teria externado desconforto sobre a atuação do ministro em outras conversas reservadas.

Silveira chegou ao ministério como uma indicação do PSD durante a formação do atual governo, com apoio de Alcolumbre e de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado na época.

Entretanto, essa aliança política teria se desfeito, já que Alcolumbre tem expressado descontentamento com a atuação e indicando que Silveira deixou de representar o grupo que o levou até o cargo.

A crítica é de que no momento atual Silveira dá mais ouvidos à Lula do que ao União Brasil.

No PSD, há quem veja com preocupação uma eventual troca no comando de Minas e Energia, já que deputados da sigla afirmam que perderam espaço dentro do governo, citando o Ministério da Pesca como exemplo de baixa representatividade.