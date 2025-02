Alcolumbre e Motta abrem trabalhos do Congresso Nacional com sessão solene à tarde

O Poder Legislativo inaugura suas atividades de 2025 nesta segunda-feira, 3, agora sob a liderança dos novos presidentes do Congresso Nacional e Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Com apoio do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL de Jair Bolsonaro, eles foram eleitos no sábado, dia 1º, com ampla votação, confirmando o favoritismo dos dois, que estarão à frente das Casas pelos próximos dois anos. Alcolumbre recebeu 73 votos e Motta, 444 votos. Eles sucedem a Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente.

Para marcar a abertura do Ano Legislativo, senadores e deputados participam de sessão solene às 16 horas desta segunda, que será realizada no Plenário da Câmara e deverá contar com a presença de autoridades e convidados dos três Poderes. A sessão será conduzida pelo presidente do Congresso. O presidente Lula não confirmou presença na solenidade, mas enviará a tradicional mensagem presidencial a ser lida na sessão. O documento deverá ser levado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e conterá as propostas e ações prioritárias do governo para 2025.

A sessão também dará espaço para a mensagem do Poder Judiciário, prevista para ser lida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso.

Antes de entrarem para os discursos no plenário, os novos presidentes do Senado e da Câmara ainda participam de uma solenidade na parte externa do Congresso com as Forças Armadas. Na ocasião, o presidente do Senado passa a tropa em revista.