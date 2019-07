Alcolumbre comemora aprovação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), comemorou a aprovação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, em primeiro turno. Assim que anunciado o resultado, Alcolumbre interrompeu a sessão e anunciou o resultado.

“Acaba de ser aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados em primeiro turno a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência com uma votação expressiva de 379 votos favoráveis a 131 contrários”, disse, sendo interrompido por palmas.

Alcolumbre afirmou ainda que a proposta incentivará “os investimentos, diminuirá o déficit fiscal do Estado brasileiro, equilibrando as contas e proporcionando a capacidade de muitos investidores de investirem no Brasil através do seu ajuste fiscal”.