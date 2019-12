Alcolumbre anuncia sessões do Congresso e pode adiar votação da segunda instância

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou conversas com a Câmara para agendar sessões do Congresso Nacional ao longo da próxima semana. A estratégia coloca em risco a votação de um projeto de lei para autorizar a prisão em segunda instância na semana que vem e, consequentemente, neste ano.

Com a realização de sessões do Congresso, as comissões da Câmara e do Senado não podem funcionar. Mais cedo, a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), anunciou que pautaria a votação do projeto da segunda instância na próxima sessão do colegiado, ou seja, na terça-feira, 10.

Ministério

Alcolumbre afirmou que haverá sessões do Congresso para votar os projetos de lei que abrem um crédito extra no Orçamento e beneficia ministérios. As 24 propostas na pauta permitem um recurso adicional no total de R$ 22,8 bilhões. Sem esses projetos, disse Alcolumbre, os ministérios ficam “inviabilizados”.