Alcoa tem prejuízo maior que o esperado, mas receita surpreende e ação sobe 3,7% no after hours

A Alcoa informou nesta quarta-feira, 17, prejuízo líquido de US$ 252 milhões no primeiro trimestre de 2024, maior do que a perda registrada no mesmo período de 2023, de US$ 231 milhões. A perda por ação ajustada foi de US$ 0,81, maior do que o prejuízo por ação de US$ 0,23 no primeiro trimestre de 2023. O prejuízo também ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que apostavam em perda ajustada por ação de US$ 0,64.

A receita da companhia caiu 2,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, a US$ 2,6 bilhões. O valor, porém, ficou acima da expectativa dos analistas, que esperavam receita de US$ 2,55 bilhões.

Em nota, a Alcoa destaca que reduziu sua produção de alumínio em 4%, para 2,67 milhões de toneladas métricas. O número foi impactado pela baixa produção das refinarias da Austrália. Já a produção de alumínio se manteve estável, em 542 mil toneladas. A projeção da companhia para a produção em 2024 permanece inalterada.

Segundo a empresa, o prejuízo registrado neste período é resultado de preços mais baixos para o alumínio enquanto os custos de produção ficaram mais elevados. Às 17h40 (de Brasília), as ações da Alcoa subiam 3,77% no after hours de Nova York.