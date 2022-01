Alcoa tem prejuízo de US$ 392 milhões no 4º trimestre de 2021

A Alcoa registrou prejuízo líquido de US$ 392 milhões no quarto trimestre deste ano, um recuo em relação ao trimestre anterior, quando havia reportado lucro. O prejuízo por ação da empresa foi de US$ 2,11, acima da previsão de prejuízo de US$ 1,99, feita por analistas do FactSet.

Atribuindo à alta nos preços de alumínio, a receita da Alcoa subiu US$ 3,3 bilhões, uma alta de 7% em relação ao trimestre anterior e o resultado mais alto desde o quarto trimestre de 2018, informou a empresa.

Às 18h26 (de Brasília), as ações da Alcoa subiam 1,96% no mercado after hours em Nova York.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), excluindo-se itens especiais, foi de US$ 896 milhões, contra US$ 361 milhões em igual período de 2020.

