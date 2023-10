Alcoa tem prejuízo de US$ 168 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 17:37 Para compartilhar:

A Alcoa teve um prejuízo de US$ 168 milhões no terceiro trimestre deste ano, de acordo com o balanço trimestral divulgado nesta quarta-feira, 18. O prejuízo por ação foi de US$ 1,14 na base ajustada, maior que a previsão de US$ 1,06 de analistas consultados pela FactSet. A receita foi de US$ 2,602 bilhões.

Há um ano, no terceiro trimestre de 2022, a empresa registrou perdas de US$ 746 milhões, ou de US$ 0,33 por ação na base ajustada, e receita de US$ 2,851 bilhões.

Após o fechamento do mercado, a ação da Alca subiu 1,06% nos after hours de Nova York, às 17h27 (de Brasília).

