Alcoa reverte prejuízo, supera expectativas do mercado e ação sobe no after hours de NY

A Alcoa informou hoje que obteve lucro de US$ 20 milhões no segundo trimestre, ante prejuízo de US$ 102 milhões no mesmo período de 2023. O ganho por ação ajustado foi de US$ 0,16, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,08.

A receita da companhia registrou aumento na comparação com o mesmo período de 2023, a US$ 2,906 bilhões. O valor ficou acima da expectativa dos analistas, que esperavam receita de US$ 2,84 bilhões.

Às 17h55 (de Brasília), as ações da Alcoa subiam 0,68% no after hours de Nova York.