Alcoa fecha compra da Alumina por US$ 2,2 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 8:29 Para compartilhar:

A gigante do alumínio Alcoa fechou um acordo para comprar a australiana Alumina por cerca de US$ 2,2 bilhões. Por volta das 8h (de Brasília), a ação da Alcoa caía 2,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Em comunicado divulgado na noite de domingo (25), a empresa americana com sede em Pittsburgh (Pensilvânia) disse que ofereceu 0,02854 ação própria por cada ação da Alumina, representando ágio de 13% em relação ao preço de fechamento dos papéis da Alumina na sexta-feira (23).

A Alumina recomendou que os acionistas votem a favor da oferta, depois de rejeitar uma série de propostas anteriores da Alcoa. Ainda no comunicado, a Alcoa disse que chegou a um acerto com o gestor de fundos Allan Gray Australia que lhe garante o direito de comprar até 19,9% do capital da Alumina.

A Alumina detém fatia de 40% na Alcoa World Alumina & Chemicals, ou AWAC, uma joint venture com a Alcoa que gere operações de mineração de bauxita, refino de alumina e fundição de alumínio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias