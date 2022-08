Alcoa anuncia plano de zerar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 11:46 Compartilhe

A Alcoa anunciou a meta de zerar suas emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE) até 2050 em suas operações globais. O plano de descarbonização prevê reduzir a intensidade das emissões em 30% até 2025 e 50% até 2030. O anúncio foi feito durante o lançamento do Relatório de Performance Ambiental, Social e de Governança de 2021.

“Na busca coletiva da sociedade por um futuro mais sustentável, precisamos de novas tecnologias e soluções que nos ajudem a descarbonizar as cadeias de suprimentos globais, ao mesmo tempo em que permitam às comunidades prosperarem. A indústria do alumínio tem um papel essencial a desempenhar neste caminho”, disse Otávio Carvalheira, vice-presidente de Operações Brasil, San Ciprian, África e Oriente Médio e presidente da Alcoa Brasil.

Nesta direção foi anunciado o reinício do smelter na Alumar em São Luís, temporariamente suspensa desde 2015, com energia 100% renovável, aumentando a oferta de alumínio feita com baixa emissão de carbono.

“Propomos a Refinaria do Futuro, a partir do refino de alumina com emissão zero de GEE, usando novos processos e tecnologias como recompressão mecânica de vapor e calcinação elétrica, em combinação com uma grade descarbonizada. Mais de 81% do nosso portfólio global de smelting é alimentado por energia renovável hoje e estamos explorando oportunidades para impulsionar mais nossas operações no Brasil com energia renovável”, ressalta Carvalheira.

O relatório também traz informações sobre avanços na política de diversidade e inclusão da empresa, destacando programas como o AWARE (Alcoanos Trabalhando Ativamente pela Igualdade Racial-Étnica), lançado no Brasil em 2020, e globalmente em 2021, com o objetivo de conscientizar e promover uma cultura de equidade, influenciar a promoção da justiça racial e igualdade.

Além do AWARE, a empresa também conta com a Rede de Mulheres da Alcoa (AWN) e a rede de Funcionários da Alcoa pela Igualdade de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (EAGLE) e mantém parcerias com a Rede Brasileira de Inclusão Social Corporativa (REIS) e o Movimento de Coalizão por Equidade Racial (MOVER).

Na área de segurança, a Alcoa vê com êxito a criteriosa política de prevenção. O resultado foi que nenhum evento sério ou fatalidade foi registrado em 2021.