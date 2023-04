Alcoa amarga inesperado prejuízo no 1º trimestre e ação cai quase 3% no after hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2023 - 18:04 Compartilhe

A Alcoa informou, nesta quarta-feira, que teve prejuízo líquido de US$ 231 milhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado reverte o lucro de US$ 469 milhões obtido em igual período de 2022, o que levou a ação da empresa a cair 2,98% no after hours da Bolsa de Nova York, por volta das 17h30 (de Brasília).

Em termos ajustados, a empresa teve perda de US$ 0,23 por ação, enquanto analistas consultados pela FactSet esperavam ganho de US$ 0,03 por papel.







A receita da gigante do setor de alumínio somou US$ 2,67 bilhões nos três meses encerrados em março, uma queda de 19% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

