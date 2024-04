Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 11:04 Para compartilhar:

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, passou por uma reavaliação médica nesta terça-feira, 2, e testou negativo para covid-19, após ter sido diagnosticado com a doença no final de semana. Diante do resultado, o vice-presidente retornará ao trabalho presencial nesta tarde.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias