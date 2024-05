Alckmin: setores beneficiados por programa de depreciação acelerada serão definidos em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 14:00 Para compartilhar:

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que os setores a serem beneficiados pelo programa Depreciação Acelerada serão definidos em junho. “Setores são aqueles que geram mais empregos e que estão com seu parque industrial mais envelhecido”, disse em entrevista à BandNews.

Alckmin lembrou que, para a depreciação acelerada, serão investidos R$ 3,4 bilhões. “Como funciona? Para o produtor que está com o maquinário envelhecido, incentivo ele à troca e reduzo impostos para essa compra”, disse.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que institui do programa Depreciação Acelerada na terça-feira, 28.

Segundo aponta o governo, estudos de bancos privados e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontam que a iniciativa tem potencial para alavancar investimentos da ordem de R$ 20 bilhões, com reflexos no PIB e na geração de empregos.