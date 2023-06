Alckmin se reúne com Freixo, em meio à ofensiva do União Brasil para controle da agência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 20:54 Compartilhe

O presidente em exercício Geraldo Alckmin se reúne com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nesta quarta-feira, 21, em meio à ofensiva do União Brasil para levar o controle da agência junto com a troca no comando do Ministério do Turismo, comandada por Daniela Carneiro.

De acordo com a agenda, Alckmin se reúne, às 9h, com parlamentares da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu. Às 10h, o presidente em exercício se encontra com o deputado federal Aliel Machado (PV-PR).

Em seguida, às 11h, está prevista uma reunião com o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Já o encontro com Freixo está marcado para meio-dia.

A reunião com Freixo ocorre em meio à reestruturação dos ministros indicados pelo União Brasil à Esplanada. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a saída de Daniela e nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para o comando do Turismo é dada como certa. Contudo, o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), fez chegar ao governo que gostaria de comandar o Ministério da Saúde, antigo feudo do partido, hoje sob a liderança da ministra Nísia Trindade, que não tem vinculação política. Além do Turismo, o União Brasil quer levar as presidências da Embratur e dos Correios.

Depois da reunião com o presidente da Embratur, Alckmin despachará pelo gabinete do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Às 15h, ele se reúne com o presidente da Microsoft América Latina, Rodrigo Kede Lima; às 16h, com representantes das federações de indústrias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e delegação de empresários. O último compromisso de Alckmin é às 17h, com o deputado federal Paulo Foletto (PSB-ES).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias