Alckmin se reúne com Borrell para discutir acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/01/2024 - 12:13 Para compartilhar:

GUATEMALA, 16 JAN (ANSA) – O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discutiu com Josep Borrell, alto representante da União Europeia para Política Externa, o andamento das negociações para o acordo entre o Mercosul e a UE.

Os políticos brasileiro e espanhol se reuniram na Guatemala, onde participaram da cerimônia de posse do mandatário Bernardo Arévalo.

“Discutimos o andamento das negociações de um acordo Mercosul-UE equilibrado e que traga mais comércio e prosperidade para os nossos povos”, afirmou Alckmin.

Borrell, acrescentou o vice-presidente, “também manifestou apoio e interesse pela pauta da presidência brasileira do G20 e destacou a necessidade de reconectar nossas regiões”.

As negociações do acordo estão travadas desde o fim de 2023, quando o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que era contra o texto na COP28.

Alckmin também se encontrou com a chanceler do México, Alícia Bárcena Ibarra, e participou de uma reunião entre vários representantes da América Latina, da Europa e do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias