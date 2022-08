Alckmin: Lula e Dilma aperfeiçoaram programa de concessão iniciado por Covas

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 16:24 Compartilhe

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, atual candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Lula, disse nesta segunda-feira, 29, que as gestões petistas do ex-presidente e de Dilma Rousseff aperfeiçoaram o programa de concessões iniciado no governo de Mário Covas em São Paulo.

À época, como vice-governador de Covas, Alckmin foi o responsável pelo Programa de Desestatização do Governo de São Paulo. Há pouco, durante participação no “Abdib Fórum 2022 – Agenda da Infraestrutura com Presidenciáveis”, o ex-governador lembrou que os governos Lula e Dilma fizeram 9 mil quilômetros de rodovias concessionadas.

“Pode se fazer por concessões ou PPP Participação Público Privado. E no caso de PPP, o BNDES pode ter grande papel com um fundo garantidor. Há muitas possibilidades de concessões”, afirmou.