Alckmin entrega ao papa Leão XIV convite para COP30

SÃO PAULO, 18 MAI (ANSA) – O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), entregou neste domingo (18) ao papa Leão XIV uma carta convidando-o para participar da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém.

O político de 72 anos, que representou o Brasil na missa inaugural do pontificado de Robert Francis Prevost, entregou o envelope nas mãos do novo líder da Igreja Católica. A carta é assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alckmin, que chefiou a comitiva brasileira que acompanhou a missa de inauguração do pontificado de Robert Francis Prevost, estava acompanhado da segunda-dama, Lu Alckmin, e do embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas.

O vice de Lula é bastante conhecido por sua devoção ao catolicismo. Na oportunidade, ele chegou a beijar a mão de Leão XIV ao entregar o convite.

Além de ter dado a carta assinada pelo mandatário brasileiro, Alckmin presenteou o pontífice americano com uma camisa do Santos, mas o uniforme foi entregue ao arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e Organizações Internacionais da Santa Sé. (ANSA).