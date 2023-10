Alckmin e Marina visitam Amazonas em meio a seca

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 10:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 OTT – O vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, visitam nesta quarta-feira (4) o estado do Amazonas, em meio à pior seca dos últimos anos no estado.

“A questão mais emergencial é água, alimento e combustível.

Os municípios estão encaminhando ao Ministério da Integração Regional os planos de trabalho, e não faltarão recursos para atender a população”, afirmou Alckmin.

Os principais rios do Amazonas, como o Negro e o Solimões, apresentam níveis críticos, comprometendo o transporte da população e o abastecimento das cidades e vilas.

Dos 62 municípios do Amazonas, 56 estão em situação de alerta. Na semana passada, ao menos duas pessoas morreram em um deslizamento devido à erosão na vila Arumã, que sumiu do mapa.

Além disso, Marina manifestou preocupação com a morte de mais de 100 botos e tucuxis no lago Tefé e prometeu uma renda emergencial para os pescadores.

A comitiva do governo federal também contará com os ministros José Mucio Monteiro (Defesa), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

A delegação deve iniciar a viagem pela capital estadual Manaus, onde se reunirá com o governador Wilson Lima. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias