Alckmin e Haddad lideram disputa para governo de SP, segundo Datafolha

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) lidera a disputa para o governo de São Paulo em 2022, com 26%, segundo pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo. Em seguida, aparece o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), com 17%. A pesquisa entrevistou 2.034 pessoas entre os dias 13 e 15/9. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Em seguida, aparecem Márcio França (15%) e Guilherme Boulos (11%). Já no cenário sem Alckmin, Haddad lidera com 23% e o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) aparece em quinto lugar, com 5%. 17% dos entrevistados pretendem votar branco ou nulo e 3% ainda não sabem em quem votar. Alckmin também tem a maior taxa de rejeição (36%), seguido de Haddad (34%) e Guilherme Boulos (27%).

