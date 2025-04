Alckmin diz que ‘tarifaço’ pode acelerar acordo Mercosul-UE

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 APR – O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou na última quinta-feira (3) que o aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos é negativo para o comércio global e pode impulsionar a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) Segundo Alckmin, a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, “enfraquece a OMC, diminui previsibilidade, cria insegurança para investimentos”.

Para ele, em uma “guerra tarifária, todos perdem”. No entanto, por outro lado, acredita que isto “vai acelerar o acordo Mercosul-UE”, afirmou em entrevista ao Blog do Magno.

Na quarta-feira (2), Trump determinou uma tarifa linear de 10% para os produtos brasileiros, índice menor do que o aplicado a produtos da China e de vários países da União Europeia. “Mesmo o Brasil tendo ficado com a menor tarifa, para os outros países foi pior, para nós foi também ruim”, avaliou o vice-presidente.

Questionado se o governo pretende utilizar a Lei de Reciprocidade aprovada nesta semana no Congresso, Alckmin respondeu: “Não pretendemos usar”.

Ele defendeu o diálogo com as autoridades norte-americanas como forma de tentar reverter a medida. “A gente tem que respeitar a decisão de outros países e proteger e defender os produtos brasileiros (…). O caminho que eu vejo é o do diálogo e da negociação. Então, já tem marcado para a próxima semana negociações entre as equipes técnicas, para a gente trabalhar”, concluiu. (ANSA).