Alckmin diz que número de municípios em estado de calamidade pública no RS deve chegar a 87

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), disse, neste sábado, 9, que deve subir de 83 para 87 o número de municípios em estado de calamidade pública prejudicados pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Alckmin viajará amanhã, 10, ao Estado para visitar cidades atingidas e reunir-se com autoridades gaúchas, como o governador Eduardo Leite (PSDB).

Alckmin também reforçou que os municípios cadastrados irão receber recursos para auxiliar a população que ficou desabrigada. O cálculo considera até R$ 800 por pessoa afetada, transferidos as prefeituras. “São R$ 800 por pessoa. Não é para a pessoa, é para a prefeitura. Você calcula quantos estão desabrigadas e aí repassa o dinheiro à prefeitura por meio do cadastro dos municípios em calamidade. São 83 municípios, mas deve aumentar para 87”, disse Alckmin em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.

O presidente em exercício ainda destacou que, além do auxílio para os desabrigados, o governo federal implementa e estuda outras medidas, inclusive de reconstrução das cidades. “Caiu ponte, tem estrada interrompida, conexão, a própria BR 101 está com ponte interditada. E nos prepararmos para as questões das mudanças climáticas”, disse Alckmin, lembrando ainda da instalação de um hospital de campanha na cidade de Roca Sales.

