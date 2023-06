Alckmin diz que ideia da tributária é neutralidade, mas reconhece impacto negativo para SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 12:05 Compartilhe

Na tentativa de contemporizar a resistência de governadores à reforma tributária, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que a ideia da reforma tributária é a “neutralidade federativa”. Ainda assim, reconheceu que São Paulo, Estado que mais arrecada no País, pode ser impactado pelo projeto atual.

“A ideia é neutralidade federativa: no dia seguinte, ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada. O que se deseja é simplificação, reduzir Custo Brasil, tirar cumulatividade, estimular exportações e diminuir burocracia’, afirmou o presidente em exercício – o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem oficial à Europa.

De acordo com Alckmin, o Estado de São Paulo, onde ele foi governador por quatro vezes, pode perder com a reforma tributária com a passagem da cobrança de impostos da origem para o destino.

“São Paulo é exportador líquido. Quando você muda da origem para o destino, São Paulo perde um pouco. Mas você tem que pensar no conjunto, todos vão ganhar se a economia crescer. A reforma tributária traz eficiência econômica, pode em 15 anos aumentar 10% do PIB e salvar a indústria”, avaliou o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Uma solução para o caso, de acordo com o presidente em exercício, seria uma transição lenta. “É fundamental a reforma tributária. A passagem da origem para o destino. No mundo inteiro, imposto se paga onde consome, onde estão as pessoas. ‘Ah, alguém pode perder’. Você faz uma transição lenta. Você pode ter fundos de desenvolvimento para regiões. Tem solução. O que não pode é ficar do jeito que está”, disse o vice-presidente.

“Tem ajustes a serem feitos? Tem. Política é diálogo, é ouvir bastante e buscar boas soluções. E eu acredito na boa solução”, seguiu o ministro, em tom conciliador. “Não podemos é continuar com o atual manicômio tributário.”

Alckmin ainda afirmou que o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), é uma pessoa paciente, resiliente e que ouve bastante. “Quem ouve mais erra menos”, disse.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias