Alckmin diz que domingo ganha ‘especial significado’ com aparição do Papa após internação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, celebrou no X a recuperação do papa Francisco. Presidente em exercício – já que o titular Luiz Inácio Lula da Silva está fora do País – Alckmin e a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, foram os primeiros do governo brasileiro a se manifestarem após a alta hospitalar do pontífice.

“O domingo se reveste de especial significado quando o papa Francisco faz sua primeira aparição pública, após sua internação. Renovamos nossa fé, fortalecemos nossas esperanças e celebramos o dom da vida”, disse o ministro, que é católico praticante,na rede social.

Mais cedo, Gleisi também usou a plataforma para se manifestar: “Que alegria ver o Papa Francisco recuperado após dias de internamento. Tenho enorme admiração e respeito pelo Papa que, com sua humildade e sabedoria, tem desempenhado um papel fundamental na construção da paz, do diálogo e da fraternidade no mundo”, afirmou. Ela ressaltou ainda que, em suas primeiras palavras, Francisco pediu pelo fim dos bombardeios na Faixa de Gaza.

Em descolamento para o Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se manifestou. De acordo com a agenda, o avião que leva o presidente brasileiro e ministros deve pousar em Tóquio depois das 22h deste domingo, 23.

Alta

O papa Francisco deixou neste domingo o hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado por cinco semanas, e chegou ao Vaticano, onde deve seguir em recuperação.

Segundo os médicos, o pontífice ainda deve ficar por dois meses em descanso, período durante o qual passará por reabilitação, o que inclui sessões de fisioterapia respiratória e física, e deverá evitar encontros em grandes grupos ou esforçar-se demais.

No entanto, o médico pessoal de Francisco, doutor Luigi Carbone, disse neste sábado, 22, que o papa eventualmente poderia retomar suas atividades normais, desde que mantenha o progresso lento e constante que tem apresentado até agora.

*Com agências internacionais