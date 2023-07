Alckmin comparece pela manhã ao velório da mãe de Fernando Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 12:10 Compartilhe

O velório de Norma Theresa Goussein Haddad, mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está acontecendo nesta segunda-feira (3) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona sul da capital paulista. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve no local pela manhã para prestar as condolências ao ministro e família. Após uma visita de aproximadamente 20 minutos, Alckmin deixou o cemitério por volta das 9h. A cerimônia foi reservada à família e amigos, sem a presença da imprensa. Norma faleceu na noite deste domingo, dia 2, aos 85 anos, depois de uma luta de três anos contra o câncer. Além de Fernando Haddad, ela deixa as filhas Priscila e Lúcia. O sepultamento está previsto para as 16 horas.

