Alckmin chega à convenção Nacional do PSDB

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), acaba de chegar à Convenção Nacional do PSDB, em Brasília. Ele estava acompanhado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo prefeito de São Paulo, João Dória, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e pelo senador Tasso Jereissati, num esforço para mostrar a unidade do partido em torno de seu nome.

Com o palco da convenção completamente lotado, o presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, pediu aos integrantes do partido que descessem da estrutura, que, segundo ele, não está preparada para receber tantas pessoas. Goldman está no centro da mesa, e ao lado dele estão Alckmin e FHC.

A presença do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), foi anunciada há pouco, e também a do vice-governador de São Paulo, Márcio França. Rollemberg foi muito vaiado pelos militantes tucanos, que gritam “Fora Rollemberg”.