Alckmin anuncia ajuda de R$ 800 para desabrigados por ciclone

(ANSA) – BRASILIA, 08 SET – O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta sexta-feira (8) em Brasília um pacote de ajuda para as pessoas desabrigadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul.

O fenômeno causou, até o momento, ao menos 42 mortes, e o número de desaparecidos chegou a 46.

“A partir de hoje o governo, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, está liberando R$ 800 por pessoa, e o dinheiro vai ser transferido para os municípios ajudar a atenderem as famílias desabrigadas”, disse Alckmin.

“Tudo isso é resultado das mudanças climáticas, Lula está na Índia e um dos temas da Cúpula do G20 é o aquecimento global e as mudanças climáticas”, acrecentou Alckmin.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que está em Nova Délhi para a cúpula do G20, escreveu nas redes sociais: “orientei o governo para estar de prontidão, prontamente @gerarldoalckmin e os ministros de nosso governo formaram um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul”.

Alckmin e outros ministros devem viajar no domingo (10) à área do desastre.

Há cerca de 135 mil pessoas afetadas em 85 cidades gaúchas e o governo do estado declarou estado de calamidade.

Muçum, Roca Sales e Lajeado, municípios da região do Vale do Taquari, são os mais castigados pela tragédia climática mais grave dos últimos 40 anos no RS. (ANSA).

