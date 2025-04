Alcione e Mumuzinho são presenças confirmadas para Festival Negritudes Globo

A dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira está confirmada na abertura do Festival Negritudes Globo. Um pocket show da ‘Dama do Samba’, Alcione, dará as boas-vindas aos participantes da 2ª edição do festival no Rio de Janeiro, no dia 15 de maio, no Galpão da Cidadania, na Gamboa.

Essa será a primeira vez que a intérprete de ‘A Loba’ e ‘Meu ébano’ participa do evento e traz toda experiência de uma mulher negra na música. E ela não vem só. O cantor Mumuzinho faz esse show com a Marrom, esbanjando simpatia e alegria.

Além das apresentações musicais, o evento terá mesas de discussões com nomes importantes do cenário negro do audiovisual, oficinas de capacitação, momento de mentoria e muita diversão, totalmente gratuito.

Para participar, os interessados devem se inscrever através do site (clique aqui), a partir do dia 30 de abril. Para os que não puderem participar presencialmente, a programação do palco principal poderá ser acompanhada ao vivo através Globoplay, com transmissão aberta para não assinantes.

Essa é a segunda edição do festival na cidade. Em 2024, a Gamboa recebeu mais de 1,5 mil pessoas e foi palco de celebração e pertencimento com conversas que estimularam o debate acerca da presença negra no audiovisual brasileiro no atual cenário.

Nomes como Taís Araujo, Lázaro Ramos, Sheron Menezes, Thelma Assis, Regina Casé, entre outros, marcaram presença e trocaram suas experiências com a plateia. Esse encontro é parte da Agenda ESG da Globo. Além do Rio, Salvador e São Paulo também receberão edições do Festival ao longo de 2025, com patrocínio da Natura.