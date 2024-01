Alceu Valença é confirmado como uma das grandes atrações do Baile do Rosewood

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/01/2024 - 16:04 Para compartilhar:

No mês em que celebra dois anos de inauguração, o Rosewood São Paulo se prepara para ser palco da maior expressão cultural e popular do Brasil, o Carnaval. Sob o tema “É da Nossa Natureza”, o Baile do Rosewood vai celebrar a pluralidade do nosso povo, assim como resgatar a tradição dos suntuosos bailes de salão da capital paulista. Abraçando todas as expressões artísticas, além de ter Claudia Leitte como a atração principal da noite, a primeira edição da folia vai contar com a participação de Alceu Valença.

Com o show Bicho Maluco Beleza, o cantor pernambucano vai apresentar o melhor repertório de frevos, maracatus e cirandas, gêneros que são a essência do Carnaval de Pernambuco e animam foliões de Recife e Olinda. Entre solos e duetos, a seleção carnavalesca inclui sucessos como Caia por Cima de Mim, Bom Demais, Chego Já, Diabo Louro, Maracatu, Ciranda da Rosa Vermelha, além das versões em frevo de Tropicana e Taxi Lunar. Hits como Anunciação, Belle de Jour e Girassol também ganham roupagem foliã.

A música Bicho Maluco Beleza foi lançada no ritmo de forró em 1991, no álbum 7 Desejos. O bloco de rua, que leva o mesmo nome da canção, desfilou pela primeira vez por Olinda em 1993 e se tornou uma instituição pernambucana. Extrapolou as fronteiras e ganhou as ruas de São Paulo, onde o bloco desfila anualmente desde 2015.

Das ruas para os palcos, o show Bicho Maluco Beleza será uma grande apoteose no Baile do Rosewood. Alceu garante: “não sou tradicionalista, mas gosto de respeitar as tradições. Meu show de carnaval reúne os gêneros que fazem do carnaval pernambucano um dos mais autênticos e animados do país”.

Baile do Rosewood

No mês que celebra dois anos de inauguração, o Rosewood São Paulo será palco da maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Em um resgate da tradição dos suntuosos bailes na efervescente capital paulista, o Baile do Rosewood vai reverenciar a pluralidade da cultura brasileira, abraçando todas as expressões artísticas e a criatividade do nosso povo, assim como o tesouro das belezas naturais que encantam.

Sob o tema “É da nossa natureza”, o Baile do Rosewood é uma combinação mágica da alegria, do respeito às raízes do nosso povo e da valorização de tudo que é “Feito por Brasileiros”, perfeitamente intrínseco ao conceito A Sense of Place® da Rosewood Hotels & Resorts, na qual cada propriedade da marca se inspira em elementos típicos da identidade local. Patrocinada pela Chevrolet, a primeira edição do baile conta com Claudia Leitte como a atração principal da noite.

Rosewood São Paulo

Centralmente localizado no coração de São Paulo, perto da Avenida Paulista, o Rosewood São Paulo está situado no enclave histórico da Cidade Matarazzo, um complexo de edifícios elegantemente preservados do início do século 20 que foram cuidadosamente transformados em residências particulares, lojas sofisticadas e locais de entretenimento.

Ancorando este centro de estilo de vida de uso misto de 30 mil metros quadrados, o Rosewood São Paulo ocupa a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, bem como uma impressionante torre de jardim vertical projetada pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker Jean Nouvel. Rosewood São Paulo engloba uma coleção de arte imersiva com 450 obras criadas por 57 artistas brasileiros.

Com 160 quartos e suítes e 100 suítes privativas Rosewood disponíveis para compra, o design de interiores do Rosewood São Paulo, liderado pelo diretor artístico Philippe Starck, apresenta uma fusão sofisticada do antigo e do novo por meio de elementos e efeitos inspirados, como ricas madeiras brasileiras, paredes de jardins exuberantes, e móveis finos. Em conjunto com as acomodações, as extensas comodidades do Rosewood São Paulo incluem seis restaurantes e bares e duas piscinas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias