Alceu Collares, ex-governador do RS, morre aos 97 anos

O ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares morreu, aos 97 anos, nesta terça-feira, 24, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Ele estava internado na unidade de saúde desde o dia 16 de dezembro para tratar uma pneumonia.

De acordo com o boletim médico, Collares teve falência múltipla de órgãos.

Veja a íntegra do boletim médico:

“HOSPITAL MÃE DE DEUS

Boletim Médico

O Hospital Mãe de Deus comunica com pesar o falecimento do ex-governador Alceu de Deus Collares nesta terça-feira (24), às 2h40min, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Aos 97 anos, ele havia sido internado no dia 16 de dezembro.

Consternados, expressamos nossas condolências à família e amigos, compartilhando a dor pela perda.

Porto Alegre, 24/12/2024.

Dr. Daniel Souto Silveira – Coordenador do Serviço de Cardiologia

Dr. Euler Manenti – Diretor Médico”

Primeiro governador negro da história do Rio Grande do Sul, Alceu Collares teve mandatos como vereador, prefeito, governador e deputado federal.