Alcaraz volta a liderar ranking mundial com vitória sobre Medvedev na final de Indian Wells

(Reuters) – O espanhol Carlos Alcaraz quebrou a sequência de 19 vitórias consecutivas de Daniil Medvedev ao derrotar o russo por 6-3 e 6-2 na final do torneio de Indian Wells, no domingo, voltando à liderança do ranking mundial de tênis à frente do sérvio Novak Djokovic.







Alcaraz não perdeu um set sequer em seis partidas no torneio e seu desempenho no deserto da Califórnia lhe dá um impulso adicional de confiança antes de sua defesa do título do Miami Open.

“Estou jogando muito bem. Claro que as condições de hoje foram muito duras. Claro que Daniil não jogou no seu melhor, obviamente”, disse Alcaraz.

“Tudo o que posso dizer é que estou muito feliz com meu desempenho, com a maneira como joguei este torneio. Estou ansioso para jogar neste nível em Miami também.”

Medvedev, quinto cabeça-de-chave em Indian Wells que buscava somar mais um título aos que conquistou em Roterdã, Doha e Dubai no último mês, claramente não estava em seu melhor depois de ter torcido o tornozelo direito na quarta rodada e depois cortado o polegar nas quartas de final. Ele também não conseguiu lidar com o vento durante a final.

“Foi uma semana surpreendente em muitos aspectos”, disse Medvedev. “O tornozelo, o polegar, o tênis, o vento, o que quer que seja. Mas quase conseguimos. … Vou tentar ser melhor da próxima vez.”

A vitória marcou o terceiro troféu do ATP Masters 1000 para Alcaraz, de 19 anos, que se tornou o mais jovem número um do mundo em setembro passado, quando venceu o Aberto dos Estados Unidos e manteve o posto por 20 semanas, até que Djokovic o desbancou em janeiro.

Djokovic retirou-se de Indian Wells em uma indicação de que seu pedido de isenção de vacinação contra Covid-19 para entrar nos Estados Unidos pode ter fracassado. O sérvio também desistiu do Miami Open.





(Reportagem de Frank Pingue em Toronto)





