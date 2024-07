Alcaraz volta a bater Djokovic e é bicampeão de Wimbledon

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 JUL (ANSA) – O tenista Carlos Alcaraz repetiu o feito de 2023 e derrotou o sérvio Novak Djokovic neste domingo (14) para conquistar seu segundo título de Wimbledon.

A expectativa era de um novo jogo “épico”, com quase cinco horas, como foi a decisão do ano passado. Mas o espanhol dominou a disputa e bateu Djokovic por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2, 7/6, em pouco mais de duas horas de partida.

A vitória representa o quarto título de Grand Slam de Alcaraz, depois das conquistas no US Open (2002), Wimbledon (2023) e Roland Garros (2024).

Agora, Alcaraz soma o mesmo número de conquistas em Wimbledon do seu compatriota Rafael Nadal, que foi campeão em 2008 e 2010.

Além disso, com os dois títulos com 21 anos, ele se iguala ao tenista sueco Bjorn Borg e fica atrás apenas do alemão Boris Becker, que venceu seus três triunfos de Wimbledon antes de completar 22 anos.

O resultado, porém, pouco altera o ranking mundial, no qual Alcaraz figura em terceiro, enquanto Djokovic permanece como vice-líder, atrás apenas do italiano Jannik Sinner, que foi eliminado nas quartas de final da competição. (ANSA).