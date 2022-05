Alcaraz vence Zverev e conquista título do Aberto de Madri em casa

(Reuters) – O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou seu segundo título de Masters 1000 na carreira ao derrotar o atual campeão Alexander Zverev por 6-3 e 6-1 na final do Aberto de Madri, neste domingo, diante da própria torcida.





Alcaraz mostrou força ao longo de sua trajetória no torneio de saibro, onde surpreendeu o número um do mundo, Novak Djokovic, e o 21 vezes campeão de torneios do Grand Slam, Rafa Nadal, antes de cruzar com o número três do mundo, Zverev, no confronto pelo título.

Com 19 anos, Alcaraz é o jogador mais jovem desde o início do ATP Tour, em 1990, a derrotar três jogadores do top 5 do ranking mundial no mesmo evento.

Alcaraz, que conquistou seu primeiro título de Masters 1000 em Miami no mês passado, quebrou o saque de Zverev de zero para garantir vantagem de 4-2, antes de fechar confortavelmente o set com seu próprio saque.

O favorito da casa quebrou de zero novamente para estabelecer uma vantagem de 2-1 no segundo set, quando Zverev começou a demonstrar sua frustração, sem conseguir encontrar maneiras de parar Alcaraz.

Aplaudido pelos fãs, Alcaraz ainda quebrou mais uma vez e venceu os dois games seguintes para encerrar a partida em cerca de uma hora.

O espanhol colocou a torcida no Estádio Manolo Santana de pé com sua variedade de golpes implacáveis, conquistando a sétima vitória consecutiva contra adversários do top 10 e o quarto título do ano.

Classificado como 120 no mundo há apenas um ano, Alcaraz agora subirá para o número 6 no novo ranking a ser divulgado na segunda-feira, a posição mais alta de sua carreira.

(Reportagem de Manasi Pathak, em Bengaluru)