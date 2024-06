Alcaraz vence Zverev e é campeão de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2024 - 14:54 Para compartilhar:

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez na carreira o título de Roland Garros neste domingo (9), ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2, em quatro horas e 19 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Com a vitória, o jovem espanhol começará a próxima semana como número 2 do mundo no ranking da ATP, atrás apenas do italiano Jannik Sinner e ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.

Aos 21 anos, Alcaraz já acumula três títulos de Grand Slam, depois de vencer o US Open em 2022 e Wimbledon em 2023. Com a conquista em Roland Garros, ele se torna o jogador mais jovem a conseguir três ‘Majors’ em três superfícies diferentes.

Para Zverev, esta foi a segunda final de Grand Slam e a segunda com derrota, depois de perder o US Open de 2020 para o austríaco Dominic Thiem.

O tênis alemão segue sem títulos masculinos em Roland Garros na era aberta. Os únicos títulos do país no torneio são os seis de Steffi Graff, no quadro feminino.

A última vez que um jogador alemão venceu um Grand Slam no quadro masculino foi em 1996, com Boris Becker no Aberto da Austrália.

– Campeões das últimas 20 edições de Roland Garros:

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Novak Djokovic (SRV)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRV)

2020: Rafael Nadal (ESP)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Rafael Nadal (ESP)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Novak Djokovic (SRV)

2015: Stan Wawrinka (SUI)

2014: Rafael Nadal (ESP)

2013: Rafael Nadal (ESP)

2012: Rafael Nadal (ESP)

2011: Rafael Nadal (ESP)

2010: Rafael Nadal (ESP)

2009: Roger Federer (SUI)

2008: Rafael Nadal (ESP)

2007: Rafael Nadal (ESP)

2006: Rafael Nadal (ESP)

2005: Rafael Nadal (ESP)

