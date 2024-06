Alcaraz vence Tsitsipas e vai enfrentar Sinner nas semifinais de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 19:33 Para compartilhar:

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, derrotou nesta terça-feira (4) o grego Stefanos Tsitsipas (N.9) por 6-3, 7-6 (7-3) e 6-4 e avançou às semifinais de Roland Garros, onde vai enfrentar o italiano Jannik Sinner.

‘Carlitos’ iguala assim o desempenho alcançado no ano passado, quando foi eliminado em quatro sets por aquele que mais tarde seria campeão, o sérvio Novak Djokovic. Este ano Alcaraz terá pela frente Sinner, um dos jogadores que vivem seu melhor momento e que já venceu o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, em janeiro.

Independentemente do resultado do confronto entre as duas principais estrelas da nova geração do tênis, o italiano será o novo número 1 do circuito a partir de segunda-feira.

“Estou grato por ter Jannik no circuito porque ele faz de mim um jogador melhor”, disse Alcaraz sobre o seu próximo adversário.

“Quando foi definido o chaveamento todos queriam aquela semifinal entre Jannik e eu. Estou ansioso para jogar contra ele e que o confronto direto seja positivo. Jogar contra ele é um dos maiores desafios do tênis no momento”, acrescentou sobre o italiano.

Sinner e Alcaraz chegam a esse duelo com mesmo número de vitórias nos oito jogos anteriores, sendo 4 para cada um. O duelo mais recente ocorreu nas semifinais do último Masters 1000 de Indian Wells, onde o espanhol infligiu a Sinner uma das duas únicas derrotas que o italiano sofreu em 2024.

“Nas partidas que joguei contra o Jannik fui aprendendo a jogar contra ele, a lidar com as situações. As semifinais [de Indian Wells] me ajudam a tentar encontrar soluções, no final ele é um dos jogadores que sempre te mantêm num nível super alto”, analisou o jovem de 21 anos sobre suas últimas partidas contra Sinner, de 22.

– Seis derrotas em seis partidas –

Por sua vez, Tsitsipas continua sem vencer o seu grande algoz e chegou à sexta derrota em seis jogos contra o espanhol. O grego, finalista em 2021, volta a ser eliminado nas quartas de final, assim como ocorreu no ano passado.

Nesta terça-feira, na sessão noturna na quadra Philippe Chatrier, o jovem murciano fechou o primeiro set em pouco mais de meia hora, atropelando Tsitsipas e iniciando o segundo set com 3 a 0. O grego reagiu, devolvendo a quebra e forçando o tie-break, no qual o espanhol voltou a se mostrar infalível.

Stefanos Tsitsipas, cujo nervosismo era visível pelas reclamações contundentes, cometeu 33 erros não forçados ao longo da partida, como a dupla falta no sétimo game do terceiro set, que permitiu a Alcaraz quebrar o saque e administrar a vantagem para fechar a partida após 2 horas e 15 minutos.

