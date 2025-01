Alcaraz vence sem sustos em estreia no Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, estreou no Aberto da Austrália com uma vitória tranquila sobre o cazaque Alexander Shevchenko (N.77), nesta segunda-feira (13), em Melbourne.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 3-1, 7-5 e 6-1, em uma hora e 54 minutos.

O espanhol de 21 anos vai enfrentar na segunda rodada o japonês Yoshihito Nishioka (N.65), que que eliminou o tunisiano Aziz Dougaz (N.231) em quatro sets.

Alcaraz não pareceu sentir a pressão por jogar o primeiro Grand Slam da temporada, o único que ainda não venceu na carreira, e já no primeiro set mostrou sua superioridade fechando em 6-1 em menos de meia hora.

Na segunda parcial, com o placar em 3-1 para o espanhol, Shevchenko reagiu quebrando duas vezes o saque do espanhol e chegou a ficar um game de empatar a partida.

Mas o número 3 do mundo manteve o sangue frio e faturou o segundo set com um 7-5, antes de selar a vitória com um novo 6-1.

