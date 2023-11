Alcaraz vence Rublev e se mantém vivo no ATP Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 12:44 Para compartilhar:

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conseguiu a primeira vitória de sua carreira em um jogo de ATP Finals ao derrotar o russo Andrey Rublev (5º) nesta quarta-feira (15), recuperando-se da derrota na estreia para o alemão Alexander Zverev (7º) e mantendo vivas as chances de classificação para as semifinais.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 14 minutos.

O espanhol de 20 anos nunca tinha enfrentado Rublev até agora, o que fazia do jogo uma incógnita, especialmente pelas dúvidas sobre seu estado físico.

Alcaraz não vencia um jogo havia mais de um mês. No Masters 1000 de Paris, foi eliminado na estreia, no final de outubro.

Já Rublev, semifinalista do ATP Finals no ano passado, está eliminado desta edição do torneio depois de acumular duas derrotas em dois jogos.

Na próxima sexta-feira, Alcaraz decidirá a classificação para as semifinais contra outro jogador russo, Daniil Medvedev (3º), que ainda vai enfrentar Zverev no outro jogo da segunda rodada do Grupo Vermelho.

