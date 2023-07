Alcaraz vence Medvedev e vai enfrentar Djokovic na final de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 16:55 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se classificou nesta sexta-feira (14) para sua primeira final de Wimbledon, onde enfrentará o atual campeão Novak Djokovic, que vai lutar para seguir fazendo história.

Em uma semifinal com a quadra coberta por causa da chuva, o jovem de 20 anos derrotou o russo Daniil Medvedev, terceiro do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-3 e 6-3 em uma hora e 50 minutos.

O último set viu os dois tenistas trocarem cinco quebras.

“É muito difícil fechar o jogo, temos de estar muito concentrados. Daniil é um lutador e um corredor incrível”, disse o espanhol após o jogo, reconhecendo que teve de “jogar de forma agressiva” para vencer. “Ser eu mesmo o tempo todo foi a chave para fechar o jogo”, disse ele.

Depois de vencer recentemente seu primeiro torneio em quadra de grama na etapa de Queen’s, Alcaraz veio a Wimbledon afirmando que queria “disputar uma final” e conseguiu.

No domingo, ele vai enfrentar o sérvio de 36 anos, que espera conquistar seu oitavo título em Wimbledon – igualando o recorde de Roger Federer.

Além disso, Djokovic quer erguer seu 24º troféu de Grand Slam, superando Serena Williams e mantendo vivo o sonho de vencer os quatro torneios ‘majors’ no mesmo ano, depois de triunfar no Aberto da Austrália e Roland Garros. O US Open será disputado em agosto.

“Todo mundo sabe que vai ser muito, muito difícil”, mas “não é hora de ter medo, é preciso lutar”, disse Alcaraz. “Vou lutar e acho que posso vencê-lo aqui”, disse o jovem espanhol.

Contra o sólido Medvedev, Alcaraz exibiu um tênis potente, pontuado por seus famosos ‘drop shots’ e alguns saques e voleios, se movendo na grama como se tivesse feito isso a vida toda.

Ciente de que tinha que “jogar 100%” contra o espanhol, o russo corria devolvendo cada golpe, subia à rede mais do que de costume, corria de um lado para o outro da quadra. Tudo em vão.

A primeira chance de Medvedev veio no oitavo game, quando ele executou mal um drop shot que Alcaraz devolveu em grande estilo.

– “36 são os novos 26” –

No segundo set, o russo conseguiu salvar dois break points no terceiro game, mas a genialidade do espanhol no voleio e outra devolução poderosa o fizeram perder novamente. No final da parcial sofreu outra ruptura.

Em um terceiro set insano, o número três perdeu seu primeiro serviço. Alcaraz sofreu uma dupla falta no quinto game, quebrou o saque do adversário no seguinte, sofreu outras quebras no sétimo game e conseguiu mais uma quebra no oitavo.

Sobre a final de domingo, ele afirmou que quer “continuar sonhando”.

Em junho, em Paris, Djokovic foi campeão ao derrotar na semifinal Alcaraz que, apesar de já ter um US Open em seu currículo, sofreu com cãibras causadas pelo nervosismo de disputar uma partida decisiva contra o sérvio.

O espanhol pode agora dar o troco, embora jogue numa superfície que o número 2 do mundo domina mais.





E “eles nunca se encontraram na grama”, lembrou Medvedev.

Djokovic disputou oito finais de Wimbledon e venceu sete. Além disso, não perde uma partida na quadra central do torneio desde 2013.

Contra Sinner, o sérvio fez um jogo em que o italiano, apesar de ter começado atacando com muita energia, logo se viu lutando para se manter vivo.

O número oito tentou de tudo, pegando ritmo com forehands rápidos, sobrepujando a defesa do sérvio com bolas quase impossíveis, e drop shots, além de surpreender com suas passadas.

Mas Djokovic dominou em todos os pontos-chave, apesar de ser 15 anos mais velho.

O sérvio garantiu que “gostaria de acreditar” que aos 36 anos está jogando o seu melhor tênis.

“Prefiro não olhar para a idade como um fator decisivo”, disse ele, “36 são os novos 26!”, brincou.

“Sinto muita motivação e estou inspirado para jogar o tênis que amo (…) o máximo de tempo que eu puder”, concluiu.

