Alcaraz vence Medvedev e garante última vaga nas semis do ATP Finals

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu nesta sexta-feira (17) o russo Daniil Medvedev (3º), já classificado, e garantiu a última vaga nas semifinais do ATP Finals, disputado em Turim (Itália).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 20 minutos.

O espanhol, que participa pela primeira vez do ATP Finals, vai enfrentar no sábado o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e defensor do título.

A outra semifinal será entre o italiano Jannik Sinner (4º) e Medvedev.

“Estou muito feliz por chegar às semifinais na minha primeira participação. Foi um jogo muito difícil, contra um adversário que é sempre complicado”, explicou Alcaraz após a vitória.

No primeiro set, o espanhol de 20 anos quebrou o serviço de Medvedev para fazer 4-3 e manteve a vantagem até fechar a parcial em 39 minutos.

No segundo, Alcaraz conseguiu mais uma quebra, dessa vez no nono game, aproveitando erro em um voleio e uma dupla falta do russo, e sacou na sequência para sacramentar a vitória.

