Alcaraz vence Medvedev e é bicampeão do Masters 1000 de Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu neste domingo (17) o russo Daniil Medvedev (4º) e conquistou pelo segundo ano consecutivo o título do Masters 1000 de Indian Wells.

Alcaraz, de 20 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1, em uma hora e 20 minutos.

“Estava com muitas dúvidas”, disse o espanhol ao final da partida. “Mas assim que entrei em quadra no primeiro set, comecei a me sentir melhor e depois de cada game me sentia cada vez melhor”.

“Estou muito feliz por poder vencer este torneio novamente”, acrescentou.

Alcaraz, que acumulava erros não forçados, foi dominado no início da partida, com Medvedev abrindo 3 a 0 no primeiro set.

Apoiado pelo público, o número 2 do mundo reagiu depois de conversar com seu técnico, o ex-tenista espanhol Juan Carls Ferrero.

Cada vez mais confortável na quadra, Alcaraz aproveitou alguns saques mais conservadores de Medvedev para devolver a quebra e empatar o duelo na sequência. A partir daí, os dois tenistas mantiveram seus serviços e a decisão da parcial foi para o tie break, que terminou com o espanhol levando a melhor.

Depois de deixar o primeiro set escapar, Medvedev não conseguiu se recuperar e não encontrou uma maneira de segurar o jogo de Alcaraz, que não levantava um troféu desde julho do ano passado, no torneio de Wimbledon.

