Alcaraz vence francês Humbert e vai às quartas de final de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2024 - 17:02 Para compartilhar:

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo e atual campeão de Wimbledon, avançou às quartas de final do torneio londrino ao derrotar o francês Ugo Humbert (16º) neste domingo (7).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-4, 1-6 e 7-5, em três horas na quadra central.

O jovem espanhol, recentemente campeão em Roland Garros, resistiu a uma verdadeira batalha no quarto set para evitar que o jogo fosse para a quinta parcial.

Na próxima fase, Alcaraz vai enfrentar o americano Tommy Paul (13º), que também neste domingo bateu outro espanhol, Roberto Bautista (112º), em três sets, com parciais de 6-2, 7-6 (7/4) e 6-2.

Na rodada passada, o número três do mundo chegou a perder dois sets para o americano Francis Tiafoe, mas conseguiu a virada para chegar às oitavas de final.

Contra Humbert, o andamento do jogo não foi dramático, mas Alcaraz teve que mostrar poder de recuperação depois de perder o terceiro set por 1-6.

“Jogar contra canhotos é sempre uma armadilha, seja qual for a superfície. Mas hoje me senti bem na quadra e acho que joguei em um nível muito bom. Só tentei não pensar que estava jogando contra um canhoto e fazer o meu jogo”, resumiu Alcaraz.

Uma das chaves da vitória do espanhol foi saber responder nos momentos decisivos, como no quinto game do segundo set, em que salvou quatro break points, ou no equilibrado quarto set, quando conseguiu uma quebra para fazer 6-5 e selar a vitória com seu serviço na sequência.

ig/dr/eb/cb